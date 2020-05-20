Главы МИД РФ и Австралии обсудили расследование MH17 и коронавирус
20.05.2020, 15:53, Новости дня
Министры иностранных дел РФ и Австралии Сергей Лавров и Мариз Пэйн обсудили проблемы международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом и расследование катастрофы рейса МН17.
Телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств состоялся по инициативе австралийской стороны, сообщается на сайте МИД.
Министры обсудили актуальные вопросы отношений между странами с акцентами на развитие в прагматичном ключе и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.
Также Лавров и Пэйн поговорили о проблематике международного взаимодействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в свете итогов 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
«Отмечалась заинтересованность в развитии политического диалога на уровне руководства внешнеполитических ведомств, в дальнейшем увеличении взаимного товарооборота и обеспечении его более сбалансированного характера», – говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями о взаимодействии в рамках механизмов Восточноазиатских саммитов и совещаний министров обороны «Ассоциации государств Юго-Восточной Азии» (АСЕАН) с диалоговыми партнерами («СМОА плюс»), включая тематику борьбы с инфекционными заболеваниями и расширение сотрудничества в сфере военной медицины.
«Пэйн затронула вопрос о продолжающемся расследовании катастрофы рейса МН17 в небе над Украиной в июле 2014 года. Лавров отметил, что РФ распространяет в ООН развернутый документ с фактами, показывающими серьезные проблемы в работе созданной Нидерландами Совместной следственной группы (ССГ), чья деятельность не отвечает высоким требованиям, содержащимся в резолюции СБ ООН 2166», – отмечает ведомство.
Российская сторона подтвердила готовность экспертов к проведению консультаций с австралийскими и нидерландскими коллегами для прояснения ответов на вопросы, поставленные в ходе сотрудничества с ССГ.
Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред РФ при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».
Россиянин Олег Пулатов, которого обвиняют по делу о крушении Boeing, полностью отвергает свою ответственность за гибель самолета.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет