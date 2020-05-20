 

Зеленский о боевиках на Донбассе: Там все есть – и российские военные, и граждане РФ

20.05.2020, 15:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что знает о присутствии на оккупированных территориях Донбассе граждан РФ и российских военных, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта и теперь они граждане России. Потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они – эти люди, которые с паспортами и украинскими, и российскими. Если есть гражданские, которые взяли паспорта РФ из-за сложных условий, – Бог с ним. Но кем являются боевики, которые по нам стреляют? Они уже взяли паспорта – они уже граждане России… Вы же видели, есть много доказательств причастности российской десантуры и других, кто с той территории стреляет по нашим людям. Мы все это понимаем. И нет никакого смысла каждый раз это повторять. Никакой “зради” от президента Украины тут нет. Мы точно знаем, кто там есть. Точно знаем их количество и почему они стреляют. Там все есть – и российские военные, и граждане РФ”, – подчеркнул Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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