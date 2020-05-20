 

Зеленский: Конец эпохи бедности в Украине не наступил. Собственникам телеканалов надо тратить деньги на помощь бедным

20.05.2020, 15:45, Новости дня

Владельцы телеканалов должны тратить деньги не на политический контент, а на помощь нуждающимся. Такое мнение на пресс-конференции 20 мая высказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Конец эпохи бедности стопроцентно не настал. Он и не может настать, когда кризис в мире… Мы боремся за это. У нас нет денег, они не падают с неба”, – отметил он.

Зеленский напомнил, что за год его президентства средняя зарплата в Украине выросла, хоть и несущественно.

“Нам нужен примерно $1 млрд, или 25–30 млрд грн, чтобы еще немножко помочь бедным людям”, – сообщил глава государства.

По его оценке, примерно такую сумму тратят в год ведущие украинские медиагруппы на продвижение влияния своих собственников.

“Где-то $1–1,1 млрд тратят собственники телеканалов на то, чтобы производить тот контент, который лоббирует их интересы и имеет влияние на политическую ситуацию в стране. Через новости, через сюжеты… И это не рекламные деньги, это из их бизнеса. Так вот, чтобы помочь бедным, надо делать, как я. Я всегда начинал с себя. Собственникам телеканалов надо тратить деньги не на контент против Украины (или не против Украины, а против власти, власть – это не Украина, хотя украинский народ выбирал власть), а на помощь бедным людям”, – сказал Зеленский.

В этом контексте он упомянул группу каналов ZIK, NewsOne и “112 Украина”, которые ассоциируют с бизнесменом, кумом президента РФ Владимира Путина, народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком.

“Конец эпохи бедности” – один из лозунгов предвыборной кампании Зеленского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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