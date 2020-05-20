Мнение: Их сажают за анекдоты

20.05.2020, 15:42, Разное

“Кровавая барыня” снова не смогла промолчать, и хлынули потоки говн по всем адресантам. Зачем вы, Ксения Анатольевна, вообще его смотрели? С ним уже давно все ясно. Ну сказал он, что они «приколисты», а потом сделал вид, что не говорил – золотой стандарт их шайки.

То, что Алексей Анатольевич допускает только один правильный взгляд на вещи (свой) тоже всем известно. История о том, что идиоты, решившие «пошутить» на акции «Бессмертный полк» – в глазах Леонида Волкова лишь приколисты – говорит нам о Волкове больше, чем все его твиты вместе взятые. В памяти возникает похожий случай:

Помните историю о том, как Навального облили зеленкой, а потом его сторонники исполнили то же самое с мемориалом «Родина-Мать» в Волгограде, только в фотошопе?

У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова @Volkov_Alx дома обыск — по уголовному делу (!) о зеленке и фотошопе!

— Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 12, 2017

Замечательная история была, сторонник тоже оказался «приколистом» и опубликовал свою «шутку» 9 мая 2017 года. Они тогда извинились, ведь даже их сторонники раскритиковали подобный перформанс, но парня поддерживали как могли, а теперь он «помогает» людям.

PLZ RT!

ПИТЕР. Я уже многим помогал найти и привезти спирта для самодельного антисептика. Теперь мне нужна ваша помощь.

Меня попросили купить и привезти 40 канистр. Что я и сделал. Канистры у меня не забрали. Теперь у меня их 40шт. Может кому то надо, или знакомым? 2000₽/5л. pic.twitter.com/Mp9WoZ1ljJ

— Алексей Волков (@Volkov_Alx) May 6, 2020

Это для кого надо волонтерить, чтобы у тебя было 40 литров спирта? С одной канистры на целый год для многоквартирного дома можно антисептиков наделать. Парень в разгар дефицита успешно втарился спиртом и барыжил налево и направо, а как спрос упал – , решил распродать по закупочной – – 2000 рублей за канистру.

Ну, и вишенка на торте: доставка по Питеру 500 рублей. То есть дороже чем на такси отправить… замечательные «волонтеры» и «приколисты» .

+ я беру за доставку 500₽.

— Алексей Волков (@Volkov_Alx) May 6, 2020

Не удивляйтесь их посредственности, они всегда будут прикрывать свои финансовые аппетиты шторкой из общественно-политической деятельности во благо людей. Какие лидеры – такие и сторонники.