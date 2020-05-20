Автоэксперты назвали главные проблемы на дорогах в России

20.05.2020, 15:30, Разное

Автомобильные эксперты Алексей Хресин и Сергей Канаев назвали главные трудности на дорогах в России. Основной проблемой специалисты называют человеческий фактор.

Плохие дороги являются наиболее очевидной проблемой страны. Несмотря на появление в течение последних нескольких лет множества трасс, в регионах остались грунтовые дороги, передвигаться по которым очень непросто. Сергей Канаев главными проблемами называет качество дорог, безопасность на них и поведение самих автомобилистов. По его словам, большинство людей, которые несут ответственность за безопасность, «занимаются коммерциализацией этого вопроса».

Алексей Хресин полагает, что есть лишь вопросы, требующие решения для удобного передвижения между регионами страны. Он уверен, что необходимо урегулировать ситуацию с нахождением дорог, связывающих разные населенные пункты, на балансе разных ведомств, а также с наличием мобильной связи и АЗС на трассах. Кроме того, автоэксперт предлагает уменьшить яркость подсветки на АЗС в ночное время, чтобы не «ослеплять» водителей. Алексей Хресин подчеркнул, что главной проблемой на дорогах страны являются люди, поскольку одни все усилия направляют на осуществление целей национальных программ, а другие «только делают вид, что работают». Эксперт уверен, что от этого и зависит результат, передает inforeactor.