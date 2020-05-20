 

Турция отменила обязательную изоляцию в обсерваторах для туристов

20.05.2020, 15:30, Новости дня

В Турции заменили обязательную 14-дневную изоляцию в обсерваторах для тех, кто прибывает в страну из-за рубежа, на домашнюю самоизоляцию после осмотра в аэропорту, сообщают СМИ.

Изолироваться дома можно будет только после осмотра в аэропортах, а если во время этого обследования обнаружатся симптомы коронавируса, прибывшего пассажира отправят в больницу, передает телеканал 360.

Кроме того, тех, кто сейчас находятся в обсерваторах, отпустят домой 23 мая, даже если у них еще не прошел 14-дневный срок изоляции с момента прибытия.

При этом, жители страны, которым разрешат поехать домой, должны будут подписать письменное согласие на изоляцию и на то, что за ними будут следить, а в течение 14 дней к ним будет приходить семейный врач.

Ранее в целях борьбы с коронавирусом президент страны Тайип Эрдоган объявил с 23 по 26 мая в Турции вводится комендантский час.

Кроме того, Турция открывает въезд гражданам более 30 стран, в том числе России, с 20 мая с целью прохождения лечения в медучреждениях.



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