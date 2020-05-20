Отец покойной Жанны Фриске потерял контроль над собой

20.05.2020, 15:30, Разное

Отец покойной российской эстрадной певицы, телеведущей, киноактрисы Жанны Фриске потерял контроль над собой. За нецензурное общение в Сети родителя экс-солистки группы «Блестящие» могут привлечь к уголовной ответственности.

68-летний бизнесмен, дочь которого умерла от рака головного мозга 5 лет назад, в последние годы стал публичным человеком, посещая многие российские ток-шоу. В Сети Владимир Фриске позволяет себе использовать нецензурную лексику в адрес представителей СМИ. Жертвой оскорблений стали журналистка «Комсомольской правды» Анна Велигжанина, а также друг, который за неё вступился. Об угрозах отца покойной певицы пишут издания «Слово и Дело».

Стоит отметить, что Владимир Фриске думает над тем, чтобы подать на Анну Велигжанину в суд. По информации «Народных Новостей», после некой статьи журналистки он попал в больницу.