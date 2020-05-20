Украина решила открыть часть пунктов пропуска на границе с ЕС

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20.05.2020, 15:16, Новости дня

Украина намерена открыть 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией, такое решение принял кабинет министров страны.

«Проектом предлагается возобновить движение на 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией. Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией. Остаются временно закрыты пограничные пункты на границе с РФ и Белоруссией в связи с эпидемиологической ситуацией в этих республиках», – сказал глава МВД Арсен Аваков, передает РИА «Новости».

Члены правительства одобрили эту идею.

Также глава минздрава Максим Степанов предложил продлить карантин до 22 июня, но с несколькими смягчениями.

«Предлагается установить с 22 мая 2020 года по 22 июня 2020 года на территории Украины карантин с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин. Мы вводим определенные определения эпидемиологической ситуации в регионах. А именно: инцидентность, это среднее число коронавируса за последние семь дней на 100 тыс. населения, она должна составлять менее 12 лиц на 100 тыс. населения, загруженность коек в больницах… должна составлять менее 50%… С 22 мая мы предлагаем ввести второй этап (ослаблений карантина) и так каждый этап через 10 дней», – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что американские власти с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи.



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