Итальянские мафиози получили пособия для неимущих

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20.05.2020, 15:16, Новости дня

Финансовая гвардия Италии выявила, что 101 представитель итальянской мафиозной организации «Ндрангета» нелегально участвовал в программе так называемого «гражданского дохода» и получил государственное пособие для малоимущих.

Правоохранители выяснили, что госвыплаты для малоимущих в размере до 780 евро в месяц начисляли 101 члену группировки, действующей в провинции Реджо-Калабрия, передает РИА «Новости».

После того, как преступная схема вскрылась, Финансовая гвардия Италии подала на отзыв 516 тыс. евро. Благодаря выявлению нелегальных получателей государству удалось сэкономить еще 470 тыс. евро. 

Фингвардия подчеркивает, что мафиози обращались за госпособием «при понимании того, что ограниченные государственные ресурсы для поддержки более слабых слоев населения по-настоящему необходимы тем, кто в этом больше всего нуждается».

По словам капитана Финансовой гвардии Джорджо Сильвестри, в ходе расследования были выявлены 116 возможных мошенников. Из них 15 не получали деньги напрямую, однако как члены семей адресатов пособия подписывали заявления о необходимости выплат денежных средств.

Ранее итальянские правоохранители в ходе операции по борьбе с сицилийской мафией арестовали более 90 человек. 



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