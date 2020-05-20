 

ВМС США выпустили предупреждение для кораблей в Персидском заливе

20.05.2020, 15:08, Новости дня

В предупреждении, явно адресованном Ирану, ВМС США потребовали от моряков в Персидском заливе не приближаться ближе чем на 100 метров к американским военным кораблям.

В противном случае приближение может быть «истолковано как угроза и стать поводом для законных оборонительных мер».

В апреле президент США Дональд Трамп пригрозил открывать огонь по иранским судам, которые будут преследовать американские военные корабли.

Базирующееся в Бахрейне Центральное командование ВМС США заявило, что его уведомление «направлено на повышение безопасности, минимизацию неоднозначности и снижение риска просчетов».

Ему предшествовал апрельский инцидент, когда 11 иранских кораблей приблизились к кораблям ВМС и Береговой охраны США в Персидском заливе. Американские военные расценили такое поведение как «опасное и провокационное».



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