 

В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет, экипаж погиб

20.05.2020, 15:08, Новости дня

Российский военный вертолет совершил жесткую посадку на нежилой территории к северу от Москвы вечером во вторник. Все три члена экипажа погибли.

Министерство обороны России сообщило, что инцидент с вертолетом Ми-8 произошел в районе города Клин в 90 километрах от Москвы. Официальные лица заявили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Министерство отметило, что полет выполнялся без боекомплекта и жесткая посадка была совершена «на безлюдной местности».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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