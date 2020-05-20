В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет, экипаж погиб
20.05.2020, 15:08, Новости дня
Российский военный вертолет совершил жесткую посадку на нежилой территории к северу от Москвы вечером во вторник. Все три члена экипажа погибли.
Министерство обороны России сообщило, что инцидент с вертолетом Ми-8 произошел в районе города Клин в 90 километрах от Москвы. Официальные лица заявили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Министерство отметило, что полет выполнялся без боекомплекта и жесткая посадка была совершена «на безлюдной местности».
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Русская служба «Голоса Америки»
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