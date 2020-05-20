“В зоне риска не был”: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой

20.05.2020, 15:06, Новости дня

От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов. Ему было 52 года, он работал в музее-заповеднике "Коломенское".

Как сообщил в "Фейсбуке" его родственник – глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов, у Максима не было вредных привычек и хронических заболеваний.

"Абсолютно здоровый, сильный мужик", — пишет Свиридов.

Он рассказал, что в промежутке между майскими праздниками Моргунов выходил на работу: ко Дню Победы делали телемост с Португалией) и там контактировал с коллегой – его непосредственным начальником.

8 мая у начальника подтвердили коронавирус, Максим тоже сдал тест и 10 мая получил положительный результат.

Моргунов отправил родных на дачу, а сам болел дома – по словам Свиридова, ничего экстраординарного, чтобы госпитализироваться, у Максима не было.

Еще вчера, 19 мая, Илья говорил с ним по телефону несколько раз – обсуждали разные темы, шутили, что "настоящий джигит победит ковид".

Максим считал, что уже идет на поправку, но в 6 часов вечера Моргунов вдруг перестал выходить на связь.

В 9 часов вечера 19 мая спасатели вскрыли квартиру Моргунова и констатировали его смерть.

"Друзья, ковид это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно". – пишет Илья Свиридов.

У Максима Моргунова остались жена, дочь и 80-летняя мать — Светлана Моргунова.