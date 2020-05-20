 

ММА. Китаянка Вэйли Чжан хочет подраться за титул Шевченко

20.05.2020, 15:06, Новости дня

Действующая чемпионка американской лиги смешанных единоборств UFC в минимальном весе китаянка Вэйли Чжан намерена вступить в борьбу за титул в наилегчайшей весовой категории, которым владеет Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, Перу и России.

"Если это возможно, я бы хотела испытать себя в другой весовой категории, — цитирует китайскую спортсменку издание Straitstimes.Com. – Хочу сразиться с чемпионкой наилегчайшего веса".

Напомним, что Чжан завоевала титул UFC в августе 2019 года, победив Джессику Андраде. В марте этого года она защитила звание, выиграв у Йоанны Енджейчик. Шевченко выиграла свой чемпионский пояс в бою против Енджейчик в декабре 2018 года и после этого трижды защищала его. Следующей соперницей Валентины должна стать Джоан Калдервуд.



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