ММА. Китаянка Вэйли Чжан хочет подраться за титул Шевченко
20.05.2020, 15:06, Новости дня
Действующая чемпионка американской лиги смешанных единоборств UFC в минимальном весе китаянка Вэйли Чжан намерена вступить в борьбу за титул в наилегчайшей весовой категории, которым владеет Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, Перу и России.
"Если это возможно, я бы хотела испытать себя в другой весовой категории, — цитирует китайскую спортсменку издание Straitstimes.Com. – Хочу сразиться с чемпионкой наилегчайшего веса".
Напомним, что Чжан завоевала титул UFC в августе 2019 года, победив Джессику Андраде. В марте этого года она защитила звание, выиграв у Йоанны Енджейчик. Шевченко выиграла свой чемпионский пояс в бою против Енджейчик в декабре 2018 года и после этого трижды защищала его. Следующей соперницей Валентины должна стать Джоан Калдервуд.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет