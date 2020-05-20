Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня

20.05.2020, 15:06, Новости дня

Туристический сезон в РФ может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.

Пока не идет никакой речи о путешествиях в другие страны. В первую очередь возобновят работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Следом откроются отели, в которых люди живут в отдельных коттеджах и мало контактируют с другими, сообщает "Москва 24".

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе рассказала, как может измениться отдых после эпидемии коронавируса. По ее словам, граждан обязуют соблюдать социальную дистанцию. Могут быть введены ограничения по наполняемости отелей и количеству проживающих в одном номере. В самолетах пассажиры будут размещаться на расстоянии друг к другу.

Майя Ломидзе сомневается, что требование справки об отсутствии коронавируса у человека станет обязательным. Она считает, что такой документ может потерять актуальность уже через несколько часов, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что отечественные курорты могут заработать с 1 июля. По его словам, это произойдет с учетом определенных санитарно-эпидемиологических ограничений. Также с 1 июля могут открыться детские лагеря, но с рядом нововведений, в числе которых отказ от родительского дня, обязательные тесты на COVID-19, закрытый режим работы.