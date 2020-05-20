 

Линейка Galaxy Note20 от Samsung не будет оснащена 100-кратным зумом

20.05.2020, 14:53, Разное

Согласно инсайдерской информации, в моделях Galaxy Note20 от Samsung не будет 100-кратного зума от Galaxy S20 Ultra. Его внедрение было всего лишь маркетинговым ходом.
Samsung не устраивает качество снимков, сделанных этой «космической» камерой, поэтому в компании хотят оснастить Galaxy Note20 более скромным телеобъективом. Пока не известно, не приведет ли этот путь к царапанию объектива перископа или датчика высокого расширения. S20 Ultra за счет наличия 3,5-кратного оптического увеличения компенсировал все остальное, в том числе большой 48-мегапиксельный сенсор.

По информации знакомого с представителями компании Samsung инсайдера, Note20 оснастят 108-мегапиксельным сенсором от S20 Ultra. Также разработчики смогли решить проблему автофокуса, которая возникла у некоторых владельцев S20 Ultra, пишет New Inform.



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