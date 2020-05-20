Путин поручил правительству рассмотреть снижение цен на электричество для АПК

20.05.2020, 14:53, Новости дня

Правительство должно подумать о возможности снижения цены на электричество для малых предприятий агропромышленного комплекса, сообщил президент РФ Владимир Путин время совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

На совещании к главе государства обратился фермер Олег Сирота, который сообщил, что у сельхозпроизводителей высокие издержки

«Например, себестоимость электричества у нас в три раза выше, чем у населения, и в два раза больше, чем у крупных предприятий», – сказал фермер, передает РИА «Новости».

Он попросил президента проработать вопрос снижения цены на электричество для малых предприятий АПК.

«Что касается стоимости электроэнергии, то мы многократно эту тему обсуждали… Понятно, почему там чуть выше, чем у крупных потребителей… Но нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен», – ответил ему Путин.

В ходе совещания глава государства также отметил, что в этом году у РФ хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.