Производитель сгоревших аппаратов ИВЛ, входящий в “Ростех”, пожаловался на “масштабную кампанию дискредитации”

20.05.2020, 14:50, Новости дня

Концерн “Радиоэлектронные технологии”, который входит в структуру российской госкорпорации “Ростех”, пожаловался на “массированную информационную кампанию” по дискредитации компании, которая якобы ведется против него.

“После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые произошли, предположительно, из-за возгорания аппаратов ИВЛ “Авента-М”, производства Уральского приборостроительного завода (входит в КРЭТ), в адрес концерна была “развернута массированная информационная кампания”, направленная на дискредитацию КРЭТ, “Ростеха” и УПЗ, а также “российской промышленности в целом”, – сказано в заявлении концерна.

“При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики. Используются непроверенные анонимные источники, публикуются недостоверные сведения, фиксируются попытки подкупа наших сотрудников, которых просят дать “разоблачающие” интервью за вознаграждение”, – заявил представитель КРЭТ.

В концерне заявили, что расследование причин пожаров еще не завершено, и поэтому пообещали принимать все меры для защиты интересов компании, а виновных – привлечь к ответственности, “вплоть до уголовной”.

Два крупных пожара недавно произошли в больнице Святого Георгия в Петербурге и в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где лечили больных коронавирусной инфекцией. В результате этих пожаров погибли семь человек.

Росздравнадзор после этих пожаров на время прекратил использование в России аппаратов ИВЛ “Авента-М”, произведенных на Уральском приборостроительном заводе с апреля 2020 года. А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал причиной пожара возгорание одного из аппаратов ИВЛ короткое замыкание.

Позднее на УПЗ сменилось руководство, но при этом предприятие отрицает, что перемены были связаны с некачественой продукцией. При этом замдиректора антикоррупционной организации “Transparency International – Россия” Илья Шуманов в интервью Настоящему Времени высказывал предположение, что проблемы в аппаратах могли начаться из-за того, что завод резко нарастил объемы производства из-за эпидемии коронавируса, но при этом не смог отследить контроль качества.

На самом предприятии утверждают, что аппараты ИВЛ “Авента-М” “полностью соответствуют всем заявленным эксплуатационным и техническим характеристикам” и у компании есть все необходимые документы, которые могут это подтвердить.