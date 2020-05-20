Совфед одобрил дистанционное голосование и запретил участвовать в выборах осужденным по “дадинской статье” и “московскому делу”

20.05.2020, 14:50, Новости дня

Совет Федерации 20 мая проголосовал за пакет поправок к закону о выборах в России. Они разрешают дистанционное голосование, в том числе по почте, на выборах всех уровней, а также повышают подписной фильтр на выборах в парламенты регионов и запрещают участие в выборах осужденным по “дадинской” статье за одиночные протесты. Неделю назад эти поправки были приняты Государственной Думой.

Дистанционное голосование

Поправка разрешает проводить в России “дистанционное электронное голосование” на выборах всех уровней и допускает возможность проголосовать на выборах или референдуме по почте. В законе сказано, что это может быть сделано “в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами избирательных прав”.

Голосовать по почте смогут также жители районов, где нет помещений для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение. В таких районах голсосовать можно за 15 дней до дня выборов, а на обычных участках – за 10 дней до дня голосования. Вне места проведения голосования досрочное голосование можно провести за 7 дней до дня голосования.

Голосовать по почте или электронно также смогут те, кто присматривает дома за нуждающимися в уходе людьми.

Запрет участия в выборов для осужденных по “дадинской” статье и статьям “за экстремизм”

Поправки запрещают участвовать в выборах осужденным по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по “экстремистским” статьям и по так называемой “дадинской статье” за одиночные протесты – в течение пяти лет со дня снятия или погашения такой судимости. До сих пор было запрещено выдвигать свою кандидатуру и избираться только осужденным по тяжким и особо тяжким уголовным статьям: для них ограничения действуют в течение десяти или 15 лет со дня снятия или погашения судимости.

“Дадинская статья” – 212.1 УК – вводит уголовную ответственность за многократное нарушение закона о митингах, в том числе за одиночные пикеты. По ней в России были осуждены Ильдар Дадин и Константин Котов.

Кроме “дадинской” статьи также запрещено избираться осужденным по статьям:

за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (по ней осудили фигуранта “московского дела” Егора Жукова на три года условно);

призывы к сепаратизму;

экстремизм;

применение насилия в отношении представителя власти (по ней судили фигурантов “московского дела”);

мошенничество;

уничтожение либо повреждение воинских захоронений.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявлял Настоящему Времени, что при помощи этих поправок “власть лишает своих противников шанса сменить ее мирным путем”.

“Это удобный механизм, чтобы любого неудобного политика включить в список тех, кто не может участвовать в выборах. Нужно понимать, что сегодня любая неверная запятая или твит могут стать причиной для дела об экстремизме. Речь фактически идет о том, чтобы участвовали только кандидаты, утвержденные властью”, – рассказал Гудков.

Отбраковка подписей

На региональных парламентских выборах допустимое количество бракованных подписей будет снижено с 10% до 5%. Закон также разрешает собирать подписи избирателей через портал госуслуг, но не более половины от количества, которое необходимо для регистрации кандидатов. При этом регионы получат право самостоятельно устанавливать ограничения по количеству “электронных” подписей.

Перенос выборов губернаторов

Закон также разрешает отложить выборы главы региона, если на территории региона или хотя бы двух муниципальных образований введен режим повышенной готовности или чрезвычайная ситуация при наличии угрозы жизни или здоровью граждан.