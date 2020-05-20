 

“Что и следовало ожидать”: коронавирус нанес мощный удар по российской экономике

20.05.2020, 14:45, Разное

Нерабочие дни из-за коронавируса в России привели к резкому увеличению безработицы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Совете Федерации. По ее словам, за прошедшие два месяца число безработных выросло на 29%.

Из-за коронавируса в России число безработных превысило 1,6 миллиона человек, уточнила представитель правительства. По ее словам, для таких граждан будут предусмотрены дополнительные меры поддержки, в частности, общественные работы.

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в российских регионах, заметила Голикова. Общественные работы предусматривают большое скопление людей – необходимо соблюсти все требования санитарной безопасности, добавила вице-премьер.

Заявление Татьяны Голиковой о росте безработицы прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. “Что и следовало ожидать”, – написала она в своем телеграм-канале “Кровавая барыня”.

1,6 миллиона безработных из-за коронавируса в России – не предел. Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ведомстве ожидают 2,5 миллиона безработных.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, каждый второй взрослый в России из-за коронавируса сейчас не работает. При этом 16% наших сограждан перешли на “удаленку”.

Коронавирусом в России на 20 мая 2020 года заразились 308 705 человек. За последние сутки выявлено 8 764 новых случая COVID-19.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Май 2020 в 12:50 PDT



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