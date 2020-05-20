Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреклись от Меган Маркл

20.05.2020, 14:45, Разное

Принц Гарри и Меган Маркл сыграли роскошную свадьбу 19 мая 2018 года. Тогда собралось огромное количество народу, чтобы поздравить молодоженов с событием. Однако королева Елизавета II скептически отнеслась к избраннице внука и всячески проявляла к ней свою неприязнь.

Спустя полтора года Меган и Гарри заявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей и начать самостоятельную жизнь. Для королевы и других членов семьи это стало настоящим ударом и своего рода предательством. “Мегзит” вступил в силу 1 апреля 2020 года. И вот уже почти два месяца они живут в Лос-Анджелесе, сталкиваясь с различными проблемами.

Поклонники надеялись, что Гарри со временем наладит отношения с родственниками, но, видимо, это произойдет нескоро. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а также сама Елизавета II не поздравили герцогов Сассекских с годовщиной свадьбы. Впрочем, это наблюдается не в первый раз. В прошлом году герцоги Кембриджские также не опубликовали поздравление в адрес Гарри и Меган в Сети.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 8:15 PST

Поклонникам поведение Уильяма непонятно. Ведь совсем недавно сообщалось, что он помирился со своим младшим братом и теперь стал чаще общаться с ним по телефону. Не исключено, что герцог Кембридский поздравил Гарри и Меган лично, а не публично. Так или иначе, это останется загадкой для общественности.