Скандалы: Не пойман — но вор

20.05.2020, 14:41, Разное

Как разыскиваемый Россией беглый молдавский олигарх стал обвиняемым в краже $1 млрд

Борьба за власть в Молдавии превращается в триллер. Противники — президент Игорь Додон и бежавший в США олигарх Владимир Плахотнюк — ведут огонь на поражение. 18 мая беглеца обвинили в «краже века» — выводе из трех молдавских банков $1 млрд. В ответ по господину Додону выстрелили компроматом, а из парламентской коалиции, на которую он опирается, как по команде в стан врага перебежали два депутата. Столь резкое повышение градуса противостояния за пять месяцев до президентских выборов говорит о том, что с приближением голосования схватка, в которой Москва участвует на стороне Игоря Додона, будет только ожесточаться.

Молдавию, где на осень намечены выборы президента страны (есть пока не утвержденное предложение провести их 1 ноября), 18 мая накрыла волна обвинений, компромата и уголовных дел. Началось все с пресс-конференции генпрокурора страны Александра Стояногло.

Выйдя к прессе, он сообщил о предъявлении заочных обвинений бывшему лидеру местной Демпартии, олигарху Владимиру Плахотнюку, который из тени, не занимая госдолжностей, единолично правил страной с 2015 по 2019 год. Генпрокурор сказал, что господин Плахотнюк обвиняется в создании организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах.

Под мошенничеством, следует из пояснений генпрокурора, следует понимать громкую и до сих пор не раскрытую аферу — вывод из трех молдавских банков в 2014 году $1 млрд.

У нас есть неоспоримые доказательства того, что именно Плахотнюк был бенефициаром денег, выведенных их банков»,— заявил Александр Стояногло

О том, что в деле о «краже века», как в республике называют исчезновение миллиарда, наметился прогресс, на прошлой неделе сообщил президент Игорь Додон. В прошлую пятницу он провел заседание Совбеза страны, на котором обсуждался ход расследования, а теперь выступил еще и генпрокурор.

О возможной причастности господина Плахотнюка к схеме вывода миллиарда говорили довольно давно. Но обвинений олигарху не предъявляли. Сначала из-за того, что он, по сути, являлся руководителем страны и имел неограниченное влияние в том числе и на силовые структуры, включая Генпрокуратуру.

Однако в июне прошлого года Владимиру Плахотнюку пришлось срочно покинуть страну. Это произошло после того, как пророссийский президент Игорь Додон, ранее находивший общий язык с олигархом, и лидеры прозападных партий «Действие и солидарность» и «Платформа »Достоинство и правда»» Майя Санду и Андрей Нэстасе договорились объединить усилия и лишить власти Демпартию и ее лидера.

Так родился парламентский союз между пропрезидентской Партией социалистов и двумя прозападными политическими силами. Их альянс поддержали Россия, Евросоюз и США, чьи дипломаты приняли деятельное участие в июньских событиях годичной давности, прозванных «революцией послов».

В РФ к тому моменту олигарх уже был фигурантом уголовного дела (сейчас их уже три — господин Плахотнюк разыскивается в связи с обвинениями в наркотрафике, незаконном выводе денег, организации заказного убийства).

ЕС и США демонстрировавший прозападную ориентацию Владимир Плахотнюк перестал устраивать из-за того, что с его подачи в стране систематически нарушались права человека, а его власть приобретала черты авторитарного режима.

В итоге олигарх лишился власти и вынужден был бежать из Молдавии в США. Но союз Игоря Додона с прозападными политиками прошлой осенью распался. За неимением других партнеров в парламенте господин Додон пошел на мировую с Демпартией, где осталось немало сторонников Владимира Плахотнюка. Социалисты и демократы прошлой осенью вместе назначили правительство. Но потом от новой коалиции стали отваливаться куски.

В начале года из нее вышли шесть депутатов во главе с Андрианом Канду — одним из самых близких к олигарху Плахотнюку людей. Господин Канду с единомышленниками, покинув Демпартию, создали парламентскую группу Pro Moldova («За Молдову»). Андриан Канду стал резко критиковать Игоря Додона и обещать сделать так, чтобы рассчитывающий переизбраться на второй срок президент до осенних выборов в своем кресле не досидел. Кроме того, он пригрозил господину Додону компроматом. 8 мая на сторону Pro Moldova перешли еще четверо парламентариев, и перспективы отставки назначенного президентом правительства получили реальные очертания.

На этом фоне 18 мая и появились официальные обвинения в адрес Владимира Плахотнюка. А как только генпрокурор их предъявил, по Игорю Додону был нанесен встречный удар. Один из парламентских оппонентов президента, депутат Юрие Реница, опубликовал видеозапись, на которой запечатлена встреча Владимира Плахотнюка с Игорем Додоном. Запись датирована июнем прошлого года. На ней олигарх и тогдашний зампред Демпартии Сергей Яралов передают президенту черный пакет. Депутат Реница утверждает, что в пакете крупная сумма денег.

«Олигархия продолжает мстить за отстранение от власти летом 2019 года,— прокомментировал появление пленки Игорь Додон.— Однако попытки возмездия лишь выдают их гнев и неспособность вести открытую и честную борьбу».

Заснятую встречу с Владимиром Плахотнюком он объяснил так: «Я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и »пакетов», чтобы все это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, все это было постановкой специально для видеозаписи».

Но компромат оказался не единственным ответным выпадом. Одновременно с его вбросом 18 мая произошло еще одно событие: стало известно, что коалицию, на которую опирается господин Додон, решили покинуть еще два депутата.

Условно пропрезидентское парламентское большинство, таким образом, усохло до 52 парламентариев (всего в парламенте 101). И нет гарантий, что в ближайшее время оно не уменьшится еще.

«Для лишения правительства социалистов и демократов парламентской поддержки недостает еще двух-трех голосов и найти их не выглядит невыполнимой задачей»,— сказал “Ъ” глава кишиневского центра анализа и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. По его словам, правительство может быть отправлено в отставку парламентом уже в ближайшие недели, если действия властей не примут решительного характера. «При этом новое правительство назначить в парламенте не получится, и страна окажется в обстановке хаоса на ближайшие полгода. Это явно не та обстановка и атмосфера, в которой Игорь Додон хотел бы проводить избирательную кампанию на свой второй президентский срок»,— говорит эксперт.

Бывший постпред Молдавии при ООН Алексей Тулбуре описывает разворачивающиеся события как «схватку группировки Додона с группировкой Плахотнюка». При этом обвинения Генпрокуратуры в адрес последнего господин Тулбуре считает справедливыми: «Генпрокурор сказал то, о чем мы все эти годы знали. Он официализировал информацию». Плохо то, отметил эксперт в беседе с “Ъ”, что заочное предъявление обвинений олигарху «совпало или было приурочено к этим нашим местным боям».

Как бы то ни было, сейчас только начало схватки за власть в стране. И как уже не раз бывало раньше, в ней стоит ожидать участия внешних сил: США, ЕС и России.

Последняя уже в игре: в предвыборный год Москва попыталась помочь Игорю Додону деньгами, предоставив его правительству льготный кредит в €200 млн. Подписанное и уже одобренное парламентом соглашение заблокировали оппоненты господина Додона из партий, называющих себя прозападными. Они обратились в Конституционный суд, и тот заблокировал молдавско-российский кредитный договор.

Владимир Соловьев