Скандалы: Корпорации КРЭТ помогут только адвокаты

20.05.2020, 14:41, Разное

Производитель сгоревших аппаратов ИВЛ «Авента-М» потратит 72 млн рублей на юридические услуги

Принадлежащая «Ростеху» корпорация КРЭТ и входящий в состав последней Уральский приборостроительный завод, выпускающий российские аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», потратят на адвокатов 72 млн рублей. Соответствующие документы «Открытые медиа» обнаружили на сайте госзакупок.

Одну из закупок на 12 млн рублей проводит сам «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В закупочной документации сказано, что юристы нужны для «анализа и оценки рисков, связанных с производственной деятельностью КРЭТ в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19».

Закупка осуществляется у единственного поставщика «вследствие аварии и иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», но фамилии юриста или названия адвокатского бюро в документах нет.

Вторую закупку на «оказание юридической помощи» разместил уже непосредственно Уральский приборостроительный завод, чьи аппараты «Авента-М», предположительно, стали причиной пожара в московской и петербургской больницах в середине мая. На эти цели УПЗ готов потратить 60 млн рублей. Какую именно юридическую помощь должен будет оказывать подрядчик, в документации не сказано.

После публикации материала представитель «Ростеха» рассказал «Открытым медиа», что заключение подобных договоров — «обычная практика для крупных производственных компаний». Он не ответил на вопрос, почему в контракте КРЭТ говорится о закупке юридических услуг именно в связи с работой корпорации во время пандемии COVID-19.

КРЭТ и УПЗ могут заплатить меньше указанных в контрактах 72 млн рублей, поскольку в этих документах названа максимальная стоимость закупаемых услуг, подчеркнул представитель «Ростеха». «Согласно договору, оплате подлежат только фактически оказанные услуги, и по факту итоговая стоимость контракта может оказаться значительно ниже», — пояснил он.

Именно Уральский приборостроительный завод выпускает аппараты ИВЛ «Авента-М», которые использовались в больницах имени Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. В обоих случаях возгорания произошли в реанимационных отделениях, где использовались эти ИВЛ. При пожаре в Москве погиб один человек, ещё пять пострадали, в Петербурге насчитывается пять жертв.

После этих происшествий Следственный комитет начал проверку на уральском заводе, а Росздравнадзор предписал российским больницам приостановить эксплуатацию ИВЛ «Авента-М», выпущенных после 1 апреля 2020 года. Ни «Ростех», ни КРЭТ, ни УПЗ вину в этих пожарах не признали. Завод продолжил производство этих машин, а дальнейшие действия производителя будут зависеть от выводов разбирающихся в ситуации экспертов, говорил представитель КРЭТ.

Вячеслав Яковлев