Павел Деревянко дал большое интервью: “Свою дочь Варвару я зачал на первом свидании”

20.05.2020, 14:30, Разное

Несколько часов назад в сети стал доступен новый выпуск шоу известного журналиста и блогера Юрия Дудя. Новый гость программы – известный актер Павел Деревянко – пригласил Юрия в свой дом на Николиной Горе. В интервью же Павел рассказал, что сейчас он проживает там со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой и двумя дочками, 10-летней Варварой и 6-летней Сашей. Знакомство же пары состоялось следующим образом:

Полгода мы были знакомы, симпатизировали друг другу, но то у нее кто-то был, то у меня… Три года спустя она позвонила, говорит “Я здесь неподалеку, в “Солянке”. Приехала ко мне в гости, попили чайку, спросила у меня, видел ли я новый фильм про Майкла Джексона This is It. Села в машину, поехала, купила DVD, вернулась, мы сели смотреть и как-то слово за слово…. короче, нашу первую дочь Варвару мы зачали на первом свидании.

Павел Деревянко и Юрий Дудь

По словам Павла, на тот момент он был не намерен связывать себя серьезными отношениями:

Даша от меня ничего не требовала. Просто сказала “Я беременна, если ты не против, я буду рожать”. Я сказал: “Ок. Внимание будет, все будет”. Тогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом. А потом появилась вторая дочь. У нас было все наоборот: не было дикой любви и резкого спада. Все спокойно и как бы случайно начиналось и лишь потом разгорелось.

Павел Деревянко с Дарьей Мясищевой и дочками Варварой и Сашей

На вопрос о том, состояли ли они поначалу в серьезных или свободных отношениях, актер ответил так:

Да, у нас сначала была свободная любовь. Все было обоюдно. А сейчас мы в полном кайфе: воспитываем детей, живем как одна семья. Особенно сейчас. В каком-то смысле это очень удобно: у меня в Москве есть своя квартира, которую я до сих пор снимаю, а, когда есть возможность, приезжаю на дачу на Николину Гору и провожу время здесь. Встречаемся, когда соскучились. Это всех устраивает. Сейчас никакой свободной любви нет – у нас семья. Никогда не было бешеной страсти, но зато сейчас все так.

После этого речь зашла о репутации одного из самых любвеобильных российских актеров, которую приписывают Деревянко коллеги. В ответ на это он лишь рассмеялся и предпочел эти сведения не комментировать. Также в интервью Деревянко рассказал о том, что в профессии его отличает дотошность и желание докопаться в своей работе до самой сути. В жизни же Павлу не чужда сентиментальность: например, он часто плачет… над мультфильмами. Особенно его растрогали проекты “Тайна Коко” и “ВАЛЛИ”:

Так меня эта история растрогала. Я был под сильным впечатлением после сеанса. Мы пошли с Марксом Айсбергом в кино, выходим на улицу, и у меня душа, тело полны чувств, ощущений… Я отошел, сел на остановку и проплакался.

Павел ДеревянкоНапомним, Павел Деревянко играл в таких известных проектах как сериал “Домашний арест” и фильм “Брестская крепость”. О воспитании дочери Варвары и отношениях с Дарьей Мясищевой актер также давал интервь нашему изданию в 2016 году.