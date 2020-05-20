 

Подразделения народной милиции ДНР приведены в боевую готовность

20.05.2020, 14:30, Новости дня

Подразделения народной милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности в соответствии с распоряжениями главы республики Дениса Пушилина, сообщил замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.

«Подразделения Донецкой народной республики приведены в высшей степени боевую готовность… Подразделениями народной милиции установлено круглосуточное дежурство, производится охрана гарнизонов, штабов и командных пунктов, организованы дополнительные посты и дополнительное патрулирование», – цитирует РИА «Новости» Басурина. 

По его словам, соединения части и подразделения, находящиеся на полигонах и в районах учений, возвращены в свои гарнизоны. Кроме того, личный состав отозван из отпусков и командировок, вооружение и боевая техника переведены в боевое состояние.

Басурин отметил, что такие меры позволяют народной милиции ДНР в кратчайшие сроки отреагировать по сложившейся ситуации и качественно выполнить боевые задачи.

В среду глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным заявлением из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения и распорядился повысить боевую готовность подразделений. 

Ранее были подсчитаны жертвы и пострадавшие в ДНР за время президентства Владимира Зеленского. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Брижит Бардо пойдет под суд за расистские высказывания

29.04 / В ОП ответили Арбатовой на сравнение детей в военной форме с проститутками

13.05 / Раскрыты доходы попросившей «вертолетные деньги» коммунистки с Алтая

08.05 / Трамп допустил некомпетентность персонала Уханьского института вирусологии

28.04 / Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от коронавируса

11.04 / Черногория разрешила вылет россиян 13 апреля

09.05 / В России празднуют День Победы

19.05 / При хлопке газа в Обнинском радиологическом медцентре пострадал один человек

05.04 / Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11

25.04 / Лукашенко на субботнике посадил деревья и рассказал о новой Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска