В Европе запретили продажу ментоловых сигарет

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20.05.2020, 14:30, Новости дня

В странах Евросоюза (ЕС) 20 мая вступил запрет на продажу табачных изделий с ароматом ментола. Решение было принято в рамках борьбы с курением.

Соответствующее решение приняли в рамках пакета мер по борьбе с курением еще в 2016 году, однако оно начало действовать только сейчас. Дело в том, что для продукции, доля которой на табачном рынке превышает 3% (например, с ароматом ментола), был предусмотрен переходный период до 2020 года, передает Deutsche Welle.

Запрет на продажу сигарет и табака с иными видами ароматов вступил в силу в 2019 году, на остальные табачные изделия все принятые меры будут распространяться с 2024 года.

Среди них, например, обязательное нанесение на табачные изделия предупреждающих о вреде курения фотографий и надписей, которые должны занимать две трети каждой стороны упаковки.

«Самая большая проблема в случае с ментолом в том, что он обладает охлаждающим и болеутоляющим, слегка анестезирующим действием», – сообщила эксперт Немецкого центра онкологических исследований (DKFZ) Катрин Шаллер.

По ее словам, благодаря этому едкий дым легче вдыхается, что делает весь процесс более привлекательным для начинающих курильщиков.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за проблем со здоровьем, вызванных курением, ежегодно преждевременно умирают 8 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему в Европе запретили сигареты с ментолом.



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