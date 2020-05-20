Агата Муцениеце призналась, что не смогла спасти брак

20.05.2020, 14:30, Разное

Скандал вокруг бракоразводного процесса Павла Прилучного и Агаты Муцениеце этой весной активно муссировался в Сети. Актриса, инициируя развод, призналась, что не смогла спасти брак, о чем сожалеет.

Развод актёров стал неизбежным, сначала они пытались сохранить семью, учитывая, что прожили в браке 8 лет, но ситуация вышла из-под контроля. По словам Агаты Муцениеце, супруг поднимал на неё руку, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Артистка во время прямого эфира с подругой рассказала, что не знает, в чём секрет счастливого брака, однако она поняла одно: «Не нужно нарушать границы желаний партнера».

Агату Муцениеце неоднократно осуждали за то, что она «вынесла сор из избы», личные отношения не нужно делать достоянием общественности, считают её фанаты. Многие даже упрекали актрису, что всё это делается для привлечения внимания, чем обидели телезвезду. Она не понимает, когда занимается благотворительностью, то вызывает больший интерес поклонников, чем когда её избивал муж.

Уйдя от Прилучного, Муцениеце открыла для себя новые горизонты в карьере, знаменитость запустила шоу «Честный развод» на YouTube-канале, где общается с девушками, которые пережили бракоразводный процесс. Артистка считает, что герои программы с подобным опытом должны им поделиться, возможно, это поможет зрителям, надеется знаменитость, а ещё она мечтает сыграть интересные драматические роли.