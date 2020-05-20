Зеленский: Языковой вопрос в Украине не стоит

20.05.2020, 14:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что языковой вопрос в стране не стоит, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я уверен, что в целом языковой вопрос в Украине не стоит. Это искусственный вопрос. Справедливость должна быть для всех – как для украиноязычных, так и для [остальных]. У нас много разных меньшинств. Такая страна, столько границ, такая история… сложная. Но мы должны защищать права и возможности нацменьшинств. И знать свой родной язык. Да, для многих он не украинский… Хотя я считаю, что украинский язык нужно знать. Это нормально”, – подчеркнул глава государства.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский в конце апреля 2019-го заявлял, что этот закон, по его мнению, приняли “без широкого обсуждения с общественностью”. “После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан”, – сказал тогда Зеленский.

Тогдашний министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что не видит причин анонсировать внесение изменений в языковой закон.

Нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко в интервью “Главкому” 19 февраля 2020 года сказал, что на базе его парламентского комитета начата подготовка к круглым столам “относительно чувствительных вопросов, в том числе и языкового, чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти, который объединял бы страну”.