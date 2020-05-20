Волонтеры «Молодежки ОНФ» начали брать под опеку пожилых и маломобильных граждан

20.05.2020, 14:16, Новости дня

Волонтеры объединенных штабов #МыВместе начали помогать пенсионерам и представителям маломобильных групп населения в решении бытовых проблем в условиях ограничений из-за коронавируса.

Работа объединенных штабов #МыВместе продолжается в 85 регионах страны. Волонтеры стараются решить бытовые проблемы всех тех, кто сегодня находиться на вынужденной самоизоляции, однако помощь уже давно вышла за рамки доставки продуктов или лекарств. Так, под регулярное наблюдение и опеку командой «Молодежки ОНФ» в регионах взяты 623 пенсионера и представителя маломобильных групп населения, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В Омской области участники команды «Молодежки ОНФ» взяли под шефство труженицу тыла Пелагею Тимофеевну Касьянову, которая во время Великой отечественной Войны работала в колхозе: несмотря на самоотверженное желание девушки попасть на военный завод в Новосибирске, ее не взяли из-за юного возраста.

В данный момент женщина проживает одна и до начала самоизоляции помощь в бытовых вопросах ей оказывали соседи и племянники. Волонтеры несколько раз навещали Пелагею Тимофеевну, чтобы передать необходимые лекарства и продукты.

«Мы узнали, что совсем скоро у Пелагеи Тимофеевны юбилей – 102 года! Поэтому мы решили обязательно поздравить ее с Днем Рождения. Купили ее любимый торт, цветы взяли гитару и приехали к имениннице. Несмотря на возраст, она не только прекрасно выглядит, но и до сих пор готовит самые вкусные борщи для гостей. Поэтому в качестве подарка мы купили ей набор кастрюль. Сложно было сдержать слезы, потому что для нас они уже не просто бабушки, а родные люди», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» Омской области Анастасия Ерахтина.

«Приятно, что у нас такая молодежь растет – добрая и отзывчивая. Никогда ребята меня без внимания не оставляют, всегда звонят и спрашивают как мое здоровье и всего ли хватает мне. Спасибо, мои дорогие!», – отметила ветеран Пелагея Тимофеевна Касьянова.

Про то, как волонтеры начинают родниться со своими попечителями, хорошо знают и в Белгородской области. Участники команды «Молодежки ОНФ» познакомились с 81-летней Зинаидой Михайловной Гобелко, чтобы помочь привести в порядок придомовой участок и после совместной уборки решили, что будут заботиться о бабушке на постоянной основе.

«Мы стали для Зинаиды Михайловны не просто поддержкой, мы стали друг другу друзьями. Придем в гости, поможем чем-то, выслушаем бабушку, поговорим о жизни, спросим совета и вот, уже время уходить, а она: «Посидите, еще немножко…». Старикам зачастую нужна не столько помощь в том, чтобы воды принести, продуктов, а сколько наше внимание, разговоры простое общение», – резюмировала участница команды «Молодежки ОНФ» Белгородской области Дарья Головина.

Всего силами волонтеров региональных команд «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийской акции #МыВместе удалось выполнить 31 тыс. 822 обращения.

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