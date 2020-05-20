ФАС заявила о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

20.05.2020, 14:16, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба РФ отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский.

«Сейчас мы наблюдаем, что нет уже запредельных цен, когда за маску просили 100 рублей. Мы видим – пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но абсолютно неприятен лично как человеку. Я понимаю экономические причины. Тем не менее я уже вижу падение [цен], ажиотажных цен уже нет», – передает ТАСС слова Цариковского.

Уточняется, что на цены влияют два фактора: насыщение рынка и наращивание производства, а также снижение спроса на фоне снижения масштабов заболеваемости коронавирусом.

При этом ФАС отмечает стабилизацию цен на гречку, но видит потенциал для их снижения – они могут вернуться к уровню, который был до введения ограничений из-за COVID, сообщил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Мы сегодня видим, что цены стабилизировались – сейчас килограмм гречневой крупы от 67 до 84 рублей колеблется на полке. Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен», – РИА «Новости» Тенишева.

Эксперт отметил, что «можно прогнозировать в ближайшее время, что цена будет еще ниже и вернется к минимальным показателям, которые были до введения карантинных ограничений».

Напомним, ФАС в результате проверок выявила оптового поставщика масок, который в период с декабря 2019 года по февраль 2020 закупал продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, после чего ведомство обратилось в прокуратуру.

Кроме того, в начале мая ФАС начала проверку цен на гречку, лимоны и сахар.