 

Адвокат Зорин обрушился с критикой на Навального из-за атаки на «Бессмертный полк»

20.05.2020, 14:08, Новости дня

Председатель партии «Россия будущего», адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной Войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

«Все подозреваемые по делу о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) являются активистами Навального, который сам при этом, естественно, иезуитски и стыдливо отмалчивается, понимая, что его (Навального) так называемую «политическую» карьеру подобное подстрекательство уничтожит на корню», – написал Зорин в своем Facebook.

Он отметил, что позиция Навального вызывает вопросы «о его состоянии здоровья».

«Особенно удивительным является то, что Навальный понимает всю мерзость произведенной акции его сторонниками и отказывается публично выразить ее, осудить, по сути, проявляя солидарность их действиям», – сообщил адвокат, отмечая, что и на их сторону блогер не встает, опасаясь критики со стороны собственного актива.

Тем более, добавил Зорин, Навальный отказывается пообещать по своему обыкновению «юным поклонникам нацизма» «взыскать через Европейский суд по правам человека с РФ компенсации за имеющиеся якобы «пытки, нарушения прав на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность, нарушения права на выражение собственного мнения».

При этом, замечает Зорин, подобная деятельность адептов Навального «служит стратегам НАТО как средство для борьбы с Россией» для новой «психологической войны» против народа-победителя.

«Мы наблюдаем, как Белый дом (США) проводит ревизию истории XX века и публикует статьи, где якобы на их взгляд мир победил коричневую чуму без участия СССР и ее народа-победителя», – напомнил адвокат.

О симпатиях и причастности арестованных к сети штабов Навального свидетельствуют данные анализа их социальных сетей. Но сам Навальный и его ближайшие сторонники  отмалчиваются или предпринимают попытки «отболтаться». Речь идет о видео, в котором координатор работы сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков комментирует атаки на акцию «Бессмертный полк онлайн», утверждая, что в их основе лежит реакция людей, которых власти вынуждали участвовать в онлайн-шествии. 

Член Общественной палаты РФ Константин Комков отметил, что заявления Волкова – это способ манипулирования для прикрытия антинародных действий.

Отметим, что Волкова осудила в том числе телеведущая Ксения Собчак. Она предположила, что Волков «вообще не в себе».

«Он не нашел ничего лучше, чем называть загружавших фото нацистов мерзавцев просто «приколистами». Кстати, удивительно, что «приколистами» он называет людей, загружавших фото Гиммлера, Гитлера и Геббельса, и это человек, который себя называет «сионистом».  Но чего только не скажешь назло власти. «Назло бабушке уши отморожу» и назову «приколистами» сволочей», – написала она в Telegram.

Ранее народный артист РФ Юрий Назаров заявил, что действия тех молодых людей, что разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии Гитлера и Гиммлера, можно охарактеризовать как идиотские и хамские одновременно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об атаке оппозиции на «Бессмертный полк».



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