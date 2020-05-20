 

В Японии выявили новую опасность длительной самоизоляции

20.05.2020, 14:08, Новости дня

Японские медики обеспокоены тем, что лица, призванные не покидать дома из-за распространения коронавируса, могут столкнуться с проблемой нехватки витамина D и ослабления костей, сообщила газета «Майнити».

По данным газеты, в Японии все поколения жителей, как мужчины, так и женщины, испытывают нехватку этого витамина, и врачи советуют людям иногда появляться на солнце, чтобы помочь усваивать кальций для укрепления костной ткани.

Дома при закрытых окнах такие лучи не проникают с улицы. В этой связи «Майнити» приводит слова ученого из Национального института экологических исследований Японии Хидэаки Накадзимы о том, что в солнечную погоду желательно постоять на балконе или у открытого окна, пройтись полчаса утром или вечером и не пользоваться в это время средствами от загара.

Кроме того, он посоветовал употреблять продукты, богатые витамином D, такие как горбуша, сардина и угорь.

Напомним, ранее руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал, что для того, чтобы человек быстро адаптировался в условиях вынужденной самоизоляции, нужно сохранять позитивный настрой, а также постараться не заходить в социальные сети. 



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