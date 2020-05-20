Действительно ли суставы болят на погоду? Ученые попытались разобраться

20.05.2020, 13:55, Разное

Многие люди жалуются, что при плохой погоде у них усиливается боль в суставах. Некоторые пациенты с артритом заявляют, что по интенсивности могут предсказывать перемену погоды. Но подобная информация обычно разрознена, отдельные небольшие исследования и описания клинических случаев не могут твердо доказать, что такая боль связана с погодой.

Ученые из Манчестерского университета провели метаанализ, чтобы уточнить, насколько достоверны заявления о чувствительности суставов к погоде. Они свели и проанализировали данные примерно 4 тысячи публикаций. Результаты опубликовал журнал Pain.

Оказалось, что о корреляции между погодой и хронической болью говорят 63% исследований. На первый взгляд это выглядит убедительно, но конкретные данные исследований существенно различались, были «точечными». Например, некоторые из них выявляли связь только между одним аспектом погоды (скажем, температурой) и только одним видом боли (например, при остеоартрите).

Самой достоверной находкой метаанализа стало то, что направление ветра никак не влияет на боль – ни ослабляет, ни усиливает ее. Остальные данные оказались недостаточно качественными, чтобы сделать выводы.



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В выводах исследования ученые констатировали, что пока невозможно найти точный ответ на старейший вопрос о воздействии погоды на боль. Авторы пишут, что разгадать эту загадку помогут только крупные качественные исследования.