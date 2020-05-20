Трамп отозвал кандидата на пост главы ведомства по контролю за алкоголем, табаком и оружием

20.05.2020, 13:54, Новости дня

Президент Дональд Трамп внезапно отозвал предложенного им кандидата на должность главы Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия, официально положив конец непростой процедуре номинации Чака Кентербери.

Бывший президент Братского ордена полиции, Кентербери был номинирован в прошлом году, но его назначение застопорилось из-за опасений консерваторов по поводу его взглядов на право на оружие.

Юридический комитет Сената отложил рассмотрение его кандидатуры в прошлом году после появления этих жалоб.