США и Великобритания потребовали от России не отправлять наемников в Ливию

20.05.2020, 13:54, Новости дня

Великобритания и США призвали Россию прекратить отправлять наемников для участия в конфликте в Ливии, после того как недавний доклад ООН подтвердил присутствие в стране российских и сирийских бойцов.

«У нас сохраняется особая озабоченность в связи с новыми сообщениями, что внешние стороны продолжают поставлять материалы, оборудование и наемников», – заявил посол Великобритании в ООН Джонатан Аллен.

Он особо выделил частную российскую военную компанию «Группа Вагнера», которая считается близкой к президенту России Владимиру Путину.

«Действия "Группы Вагнера" продолжают усугублять конфликт и продлевают страдания ливийского народа», – заявил Аллен.

«Все субъекты, вовлеченные в конфликт в Ливии, должны немедленно приостановить военные операции», – заявила посол США Келли Крафт.

«Они должны прекратить продолжающуюся переброску военной техники и личного состава, в том числе, как упомянуло Соединенное Королевство, наемников из "Группы Вагнера"», – продолжила она.

Их российский коллега Василий Небензя назвал обвинения «спекуляциями».

«Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики России на ливийском направлении», – заявил Небензя.

«Российских служащих в Ливии нет», – добавил он.

Конфиденциальный доклад ООН был составлен экспертами организации, отслеживающими соблюдение эмбарго на поставку оружия.

Доклад подтвердил присутствие в Ливии наемников из «Группы Вагнера» и вскрыл присутствие сирийских бойцов из Дамаска, поддерживающих маршала Халифу Хафтара.