Зеленский заявил о нежелании РФ обсуждать с ним вопрос Крыма

20.05.2020, 13:53, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но «Россия не хочет это обсуждать».

«Когда у меня была встреча в Нормандии с (канцлером ФРГ) Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос (Крыма) и с президентом Французской Республики (Эммануэлем Макроном). И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия, конечно, не хочет оговаривать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке стратегии для «возвращения» Крыма. По его словам, эксперты МИД уже готовят план действий.

До этого экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.