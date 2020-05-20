 

Зеленский заявил о нежелании РФ обсуждать с ним вопрос Крыма

20.05.2020, 13:53, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но «Россия не хочет это обсуждать».

«Когда у меня была встреча в Нормандии с (канцлером ФРГ) Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос (Крыма) и с президентом Французской Республики (Эммануэлем Макроном). И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия, конечно, не хочет оговаривать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. 

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке стратегии для «возвращения» Крыма. По его словам, эксперты МИД уже готовят план действий. 

До этого экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.



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