Лазер для выявления коронавируса разработали в ОАЭ

20.05.2020, 13:53, Новости дня

Эмиратские ученые разработали лазер, с помощью которого можно выявить наличие у человека коронавирусной инфекции, сообщили местные СМИ.

По словам ученых из лаборатории QuantLase Imaging Lab, их изобретение может появиться на рынке в течение нескольких месяцев, оно способно стать полноценной заменой технологиям, используемым сегодня для определения заразившихся коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

Как отметил доктор Прамод Кумар, руководитель группы ученых-изобретателей, в отличие от аналогов новый лазерный тест может использоваться при массовых проверках, а также выдавать результат в течение нескольких секунд. Кроме того, изобретение способно выявлять переносчиков вируса до того, как они станут опасны для здоровых людей.

«Устройство подходит для использования не только в больницах и публичных местах, таких как кинотеатры и торговые центры, после небольшого обучения люди смогут использовать его и для домашнего мониторинга», – сообщил ученый.

«Мы верим, что это [изобретение] в корне изменит ситуацию с борьбой с распространением коронавируса», – отметил Прамод Кумар.

Он добавил, что сейчас его команда трудится над тем, чтобы «повысить до максимума» точность устройства при проведении тестов на вирус.

Напомним, ранее новосибирские ученые предложили новый способ тестирования на коронавирус.