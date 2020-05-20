Новая электрическая маска обезвреживает коронавирус

20.05.2020, 13:50, Новости дня

Учёные разработали ткань, которая лишает коронавирус SARS-Cov-2 способности проникать в клетки. Такой эффект оказывает слабое электрическое поле, генерируемое материалом в присутствии влаги. Теперь исследователи собираются получить одобрение контролирующих органов и начать производство масок.

Разработка описана в препринте научной статьи, опубликованном на сайте chemrXiv.org.

Существующие на сегодняшний день маски не обезвреживают коронавирус, а только мешают ему попадать в рот и нос человека. Тем временем патоген накапливается на внешней стороне маски. В результате её становится опасно трогать руками (ведь потом ими можно взяться за лицо). Кроме того, такое защитное средство нельзя использовать повторно.

Теперь учёные создали маску, которая не только задерживает непрошенного гостя, но и лишает его способности заразить кого бы то ни было.

Между элементами из цинка и серебра возникает электрическое поле, обезвреживающее коронавирус.

Иллюстрация Chandan Sen.

Давно известно, что многие вирусы используют электрическое поле, чтобы проникать в клетку. В их числе и виновник нынешней пандемии SARS-Cov-2. Это значит, что врага можно победить его же оружием: с помощью внешнего электрического поля. Оно перераспределяет заряды на вирусной частице, после чего патоген лишается способности генерировать собственное поле, нужное для инфицирования клетки. Именно так и работает изобретение.

Новая маска состоит из полиэфирной ткани, на которую нанесены миниатюрные элементы, состоящие из цинка и серебра. Дыхание человека увлажняет материал, и крошечные батарейки генерируют поле напряжением 0,5 вольт.

В экспериментах десятки тысяч вирусных частиц вступали в непосредственный контакт с тканью. Та не пропускала их внутрь маски, а тем временем электрическое поле бралось за дело. Спустя минуту вирус уже не был способен заразить живые клетки, которые ему “предлагали” исследователи.

Разработка коммерциализируется компанией Vomaris Inc.

“Мы надеемся, что эти результаты помогут Vomaris получить разрешение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – прим. ред.) на экстренное использование и что мы сможем широко использовать эту ткань в борьбе с COVID-19, что в конечном итоге спасёт жизни”, – говорит глава исследовательской группы Чандан Сэн (Chandan Sen) из Университета Индианы.

К слову, ранее “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как изготовить маску в домашних условиях.

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Вести.Наука