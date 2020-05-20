Фрегат Черноморского флота “Адмирал Григорович” зашел в Суэцкий канал

20.05.2020, 13:50, Новости дня

Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" и спасательный буксир "Профессор Николай Муру" направились в Индийский океан. В настоящее время они зашли в Суэцкий канал. Затем через Красное море, Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив выйдут к месту назначения.

Как информирует "Вести.Севастополь", корабли совершают переход для приобретения опыта плавания в южных широтах, а также демонстрации флага России.

Напомним, до перехода корабли выполняли задачи в Средиземном море совместно с группировкой ВМФ России.

Ранее сообщалось, что флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" вернется на службу 26 июня. Сейчас корабль находится в доке 13-го судоремонтного завода, работы идут по графику.

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ГТРК "Севастополь"