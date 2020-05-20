 

Вишня – черемухе: в Москве нарушилась “эстафета цветения” растений

20.05.2020, 13:50, Новости дня

На фоне затяжной весны в Москве в этом году нарушилась последовательность цветения некоторых растений.

"Цветущая черемуха обычно передает "эстафету цветения" груше обыкновенной, яблоне, вишне. Но этот год стал особенным. В разных местах вишня, яблоня, груша обыкновенная опередили черемуху", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды со ссылкой на специалистов Мосприроды.

Согласно многолетним наблюдениям, в средней полосе РФ черемуха обычно цветет в первую неделю мая. В Москве это может происходить на 1-2 дня раньше. В этом году деревья одного вида в разных местах зацветали в разное время.



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