 

Япония собралась отправить на МКС первого общедоступного робота

20.05.2020, 13:48, Новости дня

Японский грузовой корабль HTV-9, летящий на МКС в среду, доставит первого в мире общедоступного космического робота-аватара, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск корабля HTV-9 с грузами для МКС ракетой-носителем H-2B с японского космодрома Танегасима намечается на 20 мая в 20.31 мск, а его захват манипулятором – 25 мая в 15.15 мск, передает РИА «Новости».

В сообщении JAXA указано, что космическим роботом-аватаром на станции впервые сможет управлять с Земли любой желающий. Робот создан по соглашению между JAXA и подразделением японской авиакомпании ANA, планируется, что после доставки на МКС его установят на иллюминатор японского модуля Kibo.

Желающие в Токио помимо управления роботом смогут смотреть в режиме реального времени видеоизображения земной поверхности, поступающие с камеры робота с борта МКС. Робот-аватар позволяет управляющему им человеку дистанционно видеть, слышать и тактильно ощущать прикосновения в режиме реального времени.

Напомним, ранее российский антропоморфный робот «Федор» заявил, что роботы-аватары необходимы для колонизации Солнечной системы.



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