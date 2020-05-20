Синод Православной церкви Молдовы предупредил, что с помощью “вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы”

20.05.2020, 13:35, Новости дня

Синод Православной церкви Молдовы выпустил обращение к властям страны, в котором потребовал, чтобы предстоящая вакцинация от коронавируса была добровольной.

В обращении члены Синода ссылаются на некую известную им “дополнительную информацию” о том, что с помощью “вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы”. Они якобы позволят контролировать поведение людей при помощи технологий пятого поколения мобильной связи 5G.

“Необходимо заявить, что вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств. Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как возможность для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G”, – сказано в обращении Синода.

В документе также сказано, что американский миллиардер Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, “считается основным человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины”.

Информация о Гейтсе, микрочипах и 5G, на которую ссылается митрополия Молдовы, – одна из теорий заговора, которая широко распространилась в последнее время в соцсетях. Информация о микрочипах и технологии 5G, на которую ссылаются авторы таких теорий, ранее была неоднократно опровергнута в международных СМИ. Генпрокуратура России также сочла эту информацию фейком.

Однако представители Православной церкви Молдовы продолжают настаивать, что “общественное мнение во многих европейских странах протестует против обязательного вакцинирования”. Священники ссылаются на опыт Италии, Швеции и других стран, где вакцинация не является обязательной, и настаивают на принятии в Молдове аналогичных законов.

“В Румынии 118 врачей призвали отказаться от проекта закона об обязательной вакцинации, – заявляют священники. – Неправительственные организации в сетевых СМИ и крупные общественные движения по всей стране также выступили против него”.

“В итальянском парламенте член парламента официально потребовал арестовать международного преступника Билла Гейтса. Он обвиняется в том, что является преступником против человечности, а также стал причиной смерти 500 тысяч детей в Индии с помощью вакцин, и обвиняется в поддержке идеи геноцида для сокращения населения планеты”, – сказано в обращении представителей Синода к властям Молдовы.

Во всем мире коронавирусом заболели уже более 5 млн человек. Эксперты считают, что вакцина, которая может появиться к концу 2020 года – единственный способ остановить распространение болезни, от которой в мире умерли уже более 300 тысяч человек.

Православная церковь Молдовы является доминирующей религиозной организацией в стране и насчитывает около 3 млн прихожан.