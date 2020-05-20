Второй президентский срок, Донбасс, Путин. О чем говорил Зеленский на пресс-конференции

20.05.2020, 13:35, Новости дня

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную году пребывания в президентском кресле. Рассказываем коротко, о чем говорил украинский президент.

Второй президентский срок

Зеленский впервые намекнул, что может баллотироваться на второй президентский срок. “Одной [каденции] не хватит”, – сказал Зеленский.

“Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи. Я подумаю об обещании идти на один срок. Как скажет народ Украины”, – сказал президент.

Во время президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, что идет только на одну каденцию.

Нормандский формат

Владимир Зеленский анонсировал новую встречу в “нормандском формате” (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию на Донбассе. По его словам, встреча пройдет сразу после окончания эпидемии коронавируса. Он отметил, что и представители Франции, и Германии готовы провести эту встречу.

Ситуация на Донбассе

“Просто прекратить стрелять – это очень сложный процесс. Я никогда не призывал армию не стрелять. Если по нам стреляют – мы будем отвечать. Первыми мы стрелять не будем, – подчеркнул Зеленский, говоря об урегулировании в так называемых “ДНР” и “ЛНР”. – Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам”.

“Я думаю, что Россия должна воздействовать на них (сепаратистов) после следующей встречи в нормандском формате”, – сказал украинский президент.

Украинский язык

Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос в Украине – искусственный.

“Вопрос языка в Украине не стоит. Этот вопрос очень искусственный. Справедливость должна быть для всех, как для украиноязычных, так и у нас много разных меньшинств. Но они должны знать украинский язык. Это нормально”, – отметил Зеленский.

“Аваков не мой кум”

Владимир Зеленский назвал министра внутренних дел Арсена Авакова “мощным министром” и отметил, что тот “ему не кум”. “Арсен Аваков – не мой кум, не мой близкий товарищ. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да”, – отметил Зеленский.

По словам украинского президента, Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. “Он начал это дело, он должен довести его до результата, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны”, – сказал Зеленский.

Дело против Порошенко

Зеленский заявил, что так называемые “пленки Деркача”, на которых записан разговор, приписываемый бывшему президенту Украины Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене.

“Что касается приговора Порошенко, то я думаю это вопрос времени. Потому что эти люди так руководили страной, что их ждет немало веселых приключений, – заметил Зеленский. – Я думаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена”.

Накануне депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор Порошенко с Джо Байденом. Пленки, по его словам, были записаны лично Порошенко, а к Деркачу попали через одного из расследователей. Среди прочего люди на одной аудиозаписи говорят об отставке генерального прокурора Виктора Шокина, который вел расследование компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на Байдена утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства: “Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов”.

“Антиколомойский” закон и МВФ

Владимир Зеленский пообещал в ближайшие дни подписать закон об урегулировании некоторых механизмов банковской деятельности, так называемый антиколомойський закон”.

Этот документ Верховная Рада приняла 13 мая. Это было последним условием МВФ по предоставлению Киеву новой программы финансирования.

Закон не допускает возвращение выведенных с рынка Нацбанка коммерческих банков предыдущим владельцам по решению суда. Этот закон блокирует попытки бывших владельцев крупнейшего в Украине “Приватбанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вернуть банк.

Роспуск Рады

Владимир Зеленский пообещал распустить парламент, если депутаты от “Слуги народа” перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы олигархов. “Как только они не будут голосовать, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, я в то же время буду распускать парламент”, – сказал президент.

По словам Зеленского, пока депутаты выполняют свои предвыборные обещания. В частности, поддерживали “банковский закон, земельную реформу, импичмент президента и [депутатскую] неприкосновенность”.

Снятие карантина

Владимир Зеленский рассказал, как будут снимать карантин в стране.

“С 22 мая заработает городской и пригородный транспорт. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, потому что у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести [областях] мы видим нормальную статистику, где снижение заболевших”, – отметил Зеленский.

По его словам, детсады заработают с 25 мая.

“Большая стройка”

Зеленский также заявил, что хотел бы, чтобы во время его каденции в Украине построили автодороги. “Сворачивания больших программ не будет. Начнем с того, чем я очень горжусь – это программа “Большая стройка”. Она продолжается. Мы на десять лет увеличили количество дорог в этом году. Сколько их? 4200. Наша задача построить все дороги, которые станут витриной нашей европейской страны. А это 25 тысяч приоритетных дорог”, – отметил Зеленский.

Он пообещал до конца своей каденции достроить все дороги государственного значения о отметил, что планирует найти $3 млрд на программу по восстановлению мостов по всей стране.

“Кадровый голод”

Владимир Зеленский завил о “кадровом голоде” в Украине.”Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы с премьером ищем, мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики”, – заявил Зеленский.

Во время избирательной кампании Зеленский обещал новые лица на всех должностях.