Красота убивает

20.05.2020, 13:30, Разное

Почему американки сидят на изоляции без салонного маникюра, а наши — не могут.

«Как лохушка!» — российские СМИ обсуждают старую фотографию певицы Lady Gaga; по ошибке решили, что она на самоизоляции: стоит в одной футболке на балконе, машет рукой, а на пальцах — три обломанных ногтя. Наши леди который день учат Гагу: «Женщина всегда должна оставаться женщиной». «Надо же так себя запустить!» «Не уважает мужчину, который рядом с ней».

На самом деле есть фото Леди Гага последних дней — гелевые ногти сняты. Ну а что такого? Сразу видно: человек боится заболеть, остается дома. А главное, понятно, что и мастерицы тоже сидят по домам. Загляните в инстаграмы американских или европейских звезд: брови сами выщипывают, на голове — седина. Сколько певиц, оказывается, седые.

У нас не так. «Парикмахер из Нижегородской области заразила коронавирусом 13 человек». Вот это по-нашему! Наши дамы выкладывают фото карантинных укладок, свежих бровей, ресниц и маникюра, подписывают гордо: «Прежде всего, я — женщина».

Мы — страна ухоженных женщин. Мало где в благополучном мире встречается этот горький комплимент «ухоженная». В Швейцарии не услышишь в свой след: «Боже, какая ухоженная!» Там ценят красивых, то есть здоровых, с сияющей кожей, густыми волосами, ровными зубами, довольных и выспавшихся.

В РФ существует миф, будто на Западе все сходят с ума от российских женщин, потому что они «ухоженные». В действительности наши женщины считаются там tuned up. Оттюнингованные. Что такое тюнинг? Улучшение заводской модели. Тюнингуют «Лады» — BMW любят такими, какие они есть.

У наших женщин за плечами почти сто лет бедности, когда красивых и стройных было мало. Плохое питание, дурная экология, недоступная стоматология и стрессовая жизнь дают жидкие волосики, жирную кожу в «черных точках», отечное, блеклое лицо и дряблую фигуру. Против них у россиянок имеется только дешевая сфера услуг, укомплектованная низкооплачиваемыми женщинами. И стоит задача ярко выглядеть, чтобы конкурировать за ликвидных мужчин.

И это большая проблема, потому что страсть к косметическому тюнингу виновата сейчас в приросте зараженных. Одни ухаживают за собой с риском для здоровья и жизни, другие пилят им ногти под угрозой инфекции и штрафов. Косметические салоны превратились в явочные квартиры, куда пускают по предварительному звонку и паролю, и только своих, чтобы точно не Роспотребнадзор. Маникюрши, стилистки, бровистки рассекают с чемоданчиками по городам и селам, чтобы за день обслужить двух-трех клиенток и получить хоть что-то. Их навыкам конспирации, бесстрашию и авантюризму поразился бы сам Аль Капоне. Новые бутлегеры, они разливают по флакончикам не пиво с бренди, а краску для волос и шеллак — красить ногти.

Аль Капоне, кстати, умер на фоне осложнений от пневмонии. Вы не знали?

Косметология — едва ли не единственная индустрия, которую у нас не остановит никакой карантин. Если нарушителей начнут стрелять на месте, феи с чемоданчиками не перестанут выезжать по вызовам. В нашей стране слишком много женщин заняты в низовой, примитивной косметологии. Это вариант последнего выхода. Они работают сдельно, часто — по домам, годами мотаясь по городу, среди них особенно много матерей-одиночек, ведь график гибкий. Как в сериале «Ольга»: муж ушел, ребенок орет — записывайся на недельные курсы и вперед, педикюрить!

Это лишние на рынке люди, для них нет иной работы. И у них нет денег, чтобы сидеть дома. Даже косметологи с врачебным дипломом редко имеют оклады, они арендуют кабинет или работают за проценты. Сама экономическая модель такой деятельности не предусматривает простоя, особенно если речь о неквалифицированных специалистах.

Сегодня в стране до полумиллиона мастериц ногтевого сервиса, бровисток, специалисток по наращиванию ресниц. И десятки млн старомодных жен, которые лучше принесут в семью пневмонию, чем покажутся мужу «неухоженными».

Никогда прежде в истории российская гражданка не вступала в столь опасную схватку за свое личное счастье. И мужчины такого еще не видели. Чтобы красота в прямом смысле убивала.

Анастасия Миронова

журналист

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