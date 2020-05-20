Захарова заявила об отсутствии у Польши стратегического видения

20.05.2020, 13:30, Новости дня

Власти Польши демонстрируют отсутствие стратегического видения, считая Россию главной угрозой, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова написала об этом на Facebook. Она обратила внимание на комментарий лауреата Нобелевской премии мира, бывшего президента Польши Леха Валенсы в интервью ТАСС относительно новой стратегии национальной безопасности Польши, в которой РФ названа главной угрозой.

«Они не думают наперед. У них нет идей. Они на старых основах хотят что-то там строить», – процитировала Захарова слова Валенсы. Дипломат подчеркнула, что это сказано абсолютно точно.

«Использование старых выкроек времен холодной войны свидетельствует об отсутствии стратегического видения», – добавила она.

Ранее в Польше призвали сотрудничать с США в свете «российской угрозы».