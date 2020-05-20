В объявлениях о работе с мобильными приложениями нашли новую схему мошенничества

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20.05.2020, 13:30, Новости дня

В ходе «работы» по тестированию мобильных приложений злоумышленники могут получить удаленный доступ к телефону и получить возможность пользоваться банковским приложением своей жертвы, сообщил ВТБ.

«Специалисты ВТБ выявили вид мошенничества, при котором злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений для кандидатов без опыта работы, и в процессе якобы «тестирования» кандидата просят установить как бы «для контроля» программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Целью удаленного доступа к устройству является получение средств клиента через банковские приложения», – сообщили в ВТБ, передает ТАСС.

Мошенники при помощи удаленного доступа могут проникнуть в личный кабинет «кандидата» и снять деньги, отметили в банке. Подобный вид мошенничества – один из вариантов социальной инженерии.

«ВТБ для защиты от мошенников рекомендует клиентам устанавливать приложение ВТБ – онлайн из официальных маркетов, регулярно проверять смартфон антивирусом. Также ВТБ напоминает, что для предотвращения мошенничества, связанного с социальной инженерией клиентам достаточно соблюдать простое правило – ни при каких обстоятельствах не разглашать данные карты и код подтверждения операций», – добавили в банке.

В случае подозрительных действий в ВТБ советуют незамедлительно сообщить на горячую линию банка.

Ранее в среду Сбербанк сообщал, что в РФ во время эпидемии коронавируса «активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке».



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