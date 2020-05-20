 

Россиянам хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

20.05.2020, 13:30, Разное

В Министерстве экономического развития и Министерстве труда России разработали план по смягчению условий досрочного выхода на пенсию для россиян. Такую неожиданную пользу жителям принесла эпидемия коронавируса COVID-19.

Из-за распространения инфекции многие граждане, которым осталось не более трех лет до выхода на пенсию, лишились работы. В ведомствах предложили им досрочно выйти на пенсию, ликвидировав условие наличия трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, специалисты планируют увеличить минимальные пособия по безработице с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.



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