 

Знак свыше: в Мексике и Китае выпал град в форме коронавируса

20.05.2020, 13:30, Разное

В китайском Циндао и мексиканском Монтеморелосе выпал необычный град. Частицы льда по форме походили на тела коронавируса.

Местные жители сразу же начали делиться увиденным в соцсетях. На многочисленных фотографиях отчетливо видно небольшие крупицы в виде шара с шипами. Многие решили, что это явление – ничто иное, как знак свыше. Религиозные люди предположили, что таким образом боги напомнили человечеству о необходимости соблюдать карантинные меры.

#Relevante #Coronavirus este sábado se registró una fuerte tormenta con granizo en Montemorelos, Nuevo León, lo que sorprendió a los habitantes no fue la violenta tempestad sino fueron los granizos “en forma de coronavirus”. pic.twitter.com/XI5lOasCEf

— Zacatecas 3.0 (@Zacatecas3_0) May 18, 2020



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