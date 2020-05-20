 

СМИ: отцом 5-го ребёнка Порошиной может быть российский чиновник

20.05.2020, 13:30, Разное

В СМИ появилась информация о том, что отцом 5-го ребёнка Порошиной может быть влиятельный российский чиновник. При этом, любовник-иностранец является просто выдумкой.
Мария Порошина – многодетная мать. От первого брака с Гошей Куценко у неё есть дочь Полина. Своему второму супругу актеру Илье Древнову она родила троих дочерей – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Однако в августе 2018 года этот брак распался. В начале 2020 года артистка вновь стала мамой. Порошина родила сына, которого назвала Андреем. При этом, кто является отцом ребёнка, пока остаётся загадкой.

Сама актриса ранее рассказывала, что возлюбленным и отцом её младшего сына является иностранец, и живёт он не в России. Однако окружение Порошиной убеждено: она встречается с влиятельным мужчиной, который занимает должность в российском парламенте, а богатый жених-иностранец – просто выдумка. Тем не менее, имя этого таинственного мужчины пока не раскрыли. Как пишет СМИ, избранник артистки не состоит в браке, признаёт своего ребёнка, а их роман длится уже не первый год.

Вместе с тем, не так давно Порошиной приписывали связь с женатым Ярославом Бойко. Появлялась информация и о том, что актриса разошлась с отцом своего сына и теперь сама занимается воспитанием детей. Возможно, для того, чтобы прекратить распространите слухов, Марии Порошиной придётся рассекретить имя отца её долгожданного наследника.



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