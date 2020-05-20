Скандалы: Алмазы «Алросы» выносили в нижнем белье

20.05.2020, 13:25, Разное

Сотрудники СКР обнаружили около 500 необработанных природных алмазов объемом более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов, вынесенных с предприятия, на сумму более $3 млн а также более $2 млн и €500 тыс., уже вырученных за похищенное

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА, являющейся крупнейшим в России производителем алмазов. По версии следствия, главный специалист АК Елена Канунникова с 2006 года выносила со склада драгоценные камни в нижнем белье, заменяя их более дешевыми алмазами, используемыми для производства инструментов. Ущерб, нанесенный предприятию, превысил 300 млн руб. Всего в деле пять фигурантов, двое из которых полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения с прокурором о сотрудничестве, в рамках которых дали показания на сообщников.

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР закончило основные следственные действия по беспрецедентному для современной России делу о краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ). Его основными фигурантами являются бывший главный специалист АЛРОСА Елена Канунникова, ее приятель Владимир Табидзе и безработный Владимир Гординский.

Как установили следователи ГУРОВД, а одним из них был Иван Чибисов, параллельно разбиравшийся в обстоятельствах «массовых беспорядках» на акциях протеста в Москве летом прошлого года, систематическими хищениями высококачественного алмазного сырья, используемого в изготовлении ювелирных изделий, члены преступной группы занимались с 2006 года. Для этого госпожа Канунникова, по версии следствия, вступила в сговор с бывшим работником АЛРОСА.

После увольнения из компании тот организовал индивидуальное предприятие, связанное с обработкой так называемых технических алмазов, используемых в производстве различных инструментов.

Именно у этого человека (сейчас находится под домашним арестом) Елена Канунникова, по версии следствия, приобретала недорогое сырье, которым впоследствии заменяла украденные со склада Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА ювелирные алмазы.

Затем, как считают в СКР, драгоценные камни попадали к ее приятелю, гражданину России и Грузии Владимиру Табидзе, а от него — безработному москвичу Владимиру Гординскому, отвечавшему за сбыт алмазов.

Первой 6 июня 2019 года сотрудники ФСБ задержали Елену Канунникову, которая в нижнем белье пыталась вынести со склада ЕСО АЛРОСА очередную партию алмазов стоимостью 22 млн руб. Именно в этом столичном офисе на ул. 1812 года проходят сортировку, первичную оценку, предпродажную подготовку и реализацию практически все алмазы России. На следующий день чекисты задержали и ее предполагаемых сообщников Табидзе, Гординского, а также конечного покупателя, который сейчас также находится под домашним арестом. Как и бывший сотрудник АЛРОСА, он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

В рамках сделки, по некоторым данным, двое обвиняемых дали показания на трех других, став главными свидетелями обвинения по основному делу.

В суде их дела в особом порядке, гарантирующем минимальные сроки, пока не рассмотрены.

Во время обысков в квартирах обвиняемых сотрудники СКР и ФСБ обнаружили около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также более $2 млн и €500 тыс., уже вырученных за похищенное. Кроме того, была найдена ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами, в которые злоумышленники, по версии следствия, также вкладывали деньги, полученные от продажи алмазов.

В итоге всем фигурантам предъявили обвинения в краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ). По данным “Ъ”, нанесенный фигурантами дела ущерб оценивается в 300 млн руб. По ходатайству следствия всех троих Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО. Недавно суд продлил обвиняемым срок ареста до 6 июня. Предполагалось, что к этому времени все они завершат ознакомление с материалами дела. Впрочем, из-за введенного в СИЗО в связи с пандемией карантина пока никто из них к этой процедуре так и не приступил.

Отметим, что Елена Канунникова, Владимир Табидзе и Владимир Гординский своей вины в инкриминированных деяниях не признают.

Более того, в ходе расследования все они вообще якобы отказались от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции.

«Я не понимаю, какое отношение мой подзащитный может иметь к вмененной ему краже. На АЛРОСА он никогда не был и, соответственно, ничего оттуда не похищал,— заявил “Ъ” адвокат Владимира Табидзе Тенгиз Папаскуа.— Также непонятно, как он мог участвовать в преступлении с 2006 года, когда с той же Канунниковой знаком лишь с 2015 года».

Связаться с адвокатами Елены Канунниковой и Владимира Гординского “Ъ” не удалось. В СКР, подтвердив, что основные следственные действия по делу завершены, от дальнейших комментариев воздержались.

Олег Рубникович