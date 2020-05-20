 

Скандалы: Алмазы «Алросы» выносили в нижнем белье

20.05.2020, 13:25, Разное

Сотрудники СКР обнаружили около 500 необработанных природных алмазов объемом более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов, вынесенных с предприятия, на сумму более $3 млн а также более $2 млн и €500 тыс., уже вырученных за похищенное

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА, являющейся крупнейшим в России производителем алмазов. По версии следствия, главный специалист АК Елена Канунникова с 2006 года выносила со склада драгоценные камни в нижнем белье, заменяя их более дешевыми алмазами, используемыми для производства инструментов. Ущерб, нанесенный предприятию, превысил 300 млн руб. Всего в деле пять фигурантов, двое из которых полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения с прокурором о сотрудничестве, в рамках которых дали показания на сообщников.

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР закончило основные следственные действия по беспрецедентному для современной России делу о краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ). Его основными фигурантами являются бывший главный специалист АЛРОСА Елена Канунникова, ее приятель Владимир Табидзе и безработный Владимир Гординский.

Как установили следователи ГУРОВД, а одним из них был Иван Чибисов, параллельно разбиравшийся в обстоятельствах «массовых беспорядках» на акциях протеста в Москве летом прошлого года, систематическими хищениями высококачественного алмазного сырья, используемого в изготовлении ювелирных изделий, члены преступной группы занимались с 2006 года. Для этого госпожа Канунникова, по версии следствия, вступила в сговор с бывшим работником АЛРОСА.

После увольнения из компании тот организовал индивидуальное предприятие, связанное с обработкой так называемых технических алмазов, используемых в производстве различных инструментов.

Именно у этого человека (сейчас находится под домашним арестом) Елена Канунникова, по версии следствия, приобретала недорогое сырье, которым впоследствии заменяла украденные со склада Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА ювелирные алмазы.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Затем, как считают в СКР, драгоценные камни попадали к ее приятелю, гражданину России и Грузии Владимиру Табидзе, а от него — безработному москвичу Владимиру Гординскому, отвечавшему за сбыт алмазов.

Первой 6 июня 2019 года сотрудники ФСБ задержали Елену Канунникову, которая в нижнем белье пыталась вынести со склада ЕСО АЛРОСА очередную партию алмазов стоимостью 22 млн руб. Именно в этом столичном офисе на ул. 1812 года проходят сортировку, первичную оценку, предпродажную подготовку и реализацию практически все алмазы России. На следующий день чекисты задержали и ее предполагаемых сообщников Табидзе, Гординского, а также конечного покупателя, который сейчас также находится под домашним арестом. Как и бывший сотрудник АЛРОСА, он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

В рамках сделки, по некоторым данным, двое обвиняемых дали показания на трех других, став главными свидетелями обвинения по основному делу.

В суде их дела в особом порядке, гарантирующем минимальные сроки, пока не рассмотрены.

Во время обысков в квартирах обвиняемых сотрудники СКР и ФСБ обнаружили около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также более $2 млн и €500 тыс., уже вырученных за похищенное. Кроме того, была найдена ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами, в которые злоумышленники, по версии следствия, также вкладывали деньги, полученные от продажи алмазов.

В итоге всем фигурантам предъявили обвинения в краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ). По данным “Ъ”, нанесенный фигурантами дела ущерб оценивается в 300 млн руб. По ходатайству следствия всех троих Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО. Недавно суд продлил обвиняемым срок ареста до 6 июня. Предполагалось, что к этому времени все они завершат ознакомление с материалами дела. Впрочем, из-за введенного в СИЗО в связи с пандемией карантина пока никто из них к этой процедуре так и не приступил.

Отметим, что Елена Канунникова, Владимир Табидзе и Владимир Гординский своей вины в инкриминированных деяниях не признают.

Более того, в ходе расследования все они вообще якобы отказались от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции.

«Я не понимаю, какое отношение мой подзащитный может иметь к вмененной ему краже. На АЛРОСА он никогда не был и, соответственно, ничего оттуда не похищал,— заявил “Ъ” адвокат Владимира Табидзе Тенгиз Папаскуа.— Также непонятно, как он мог участвовать в преступлении с 2006 года, когда с той же Канунниковой знаком лишь с 2015 года».

Связаться с адвокатами Елены Канунниковой и Владимира Гординского “Ъ” не удалось. В СКР, подтвердив, что основные следственные действия по делу завершены, от дальнейших комментариев воздержались.

Олег Рубникович



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