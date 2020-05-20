Скандалы: Женатый холостяк

20.05.2020, 13:25, Разное

«Цифровой комендант» Лысенко, курирующий слежку за москвичами, прячет жену и имущество

Отвечающий за цифровую слежку за людьми министр столичной мэрии Эдуард Лысенко сам не хочет лишнего внимания: свою многочисленную недвижимость он оформляет на сожительницу. Обворовывать людей, начисляя им незаконные штрафы, вообще мерзко. Обворовывать больных людей – мерзко вдвойне.

«Цифровой концлагерь»

«Превратили жизнь больных людей в ад», – так москвичи отзываются о программе «Социальный мониторинг», которую принуждают устанавливать всем, кто находится на карантине. «Благодаря» этому приложению вместо того, чтобы выздоравливать, люди должны круглосуточно не выпускать из рук телефон и по первому же сигналу отправлять в мэрию свое селфи, доказывающее, что они сидят дома. У кого плохой интернет или проблемы с геолокацией, кто проспал (больные же люди), сидел (простите) в туалете или мучился с температурой, автоматически получает штраф в 4 четыре тысячи рублей за… просто так. Якобы они нарушили самоизоляцию.

И никакие доказательства чиновникам не нужны. Доходит до того, что штрафы приходят даже прикованным к постели парализованным инвалидам. «Издевательство над людьми, которым вместо того, чтобы спокойно лечиться, приходится трепать себе нервы из-за приписанных штрафов», – пишут сами больные.

Отвечает за работу этого «замечательного» приложения по слежке за больными Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы. Тот самый, что внедрил опозорившуюся на всю страну систему цифровых пропусков, которая также закидывает людей несправедливо начисленными штрафами. Недаром нынешний режим в Москве даже прозвали «цифровым концлагерем». И если исходить из этого термина, то «комендант» этого «лагеря» – Эдуард Лысенко, начальник того самого ДИТ.

Как выяснил «Собеседник», следя за другими, «комендант цифрового концлагеря» сам социально мониториться не хочет категорически. Ни во время работы вице-губернатором Ярославской области, ни уже перейдя в мэрию Москвы, Лысенко ни разу не указал в декларации о недвижимости и доходах свою супругу. Только сына Глеба (он еще школьник) и дочь Софию, первокурсницу Факультета глобальных процессов МГУ. А вот их матери и своей жены чиновник почему-то вдруг постеснялся. Исправим эту ложную скромность.

Женатый холостяк

В своей декларации чиновник указывает, что недвижимости у него – всего ничего: 38-метровая однушка, да и та в пользовании, и еще пол-квартиры в 55 м2. Ну просто образец аскетизма.

Что касается первой квартиры, она находится на улице Ивана Сусанина в Москве (именно по этому адресу Лысенко был официально зарегистрирован в столице). И принадлежит она с 2012 года уроженке Ярославля – какой-то Ларисе Костериной.

Вторую квартиру нам обнаружить не удалось, Зато мы наткнулись на третью (во всяком случае, квартира такой площади – 52,1 м2 – в декларации чиновника почему-то не упомянута). Она расположена уже в Ярославле, на улице Вольная. Ей Лысенко и все та же Костерина владеют уже совместно. Причем, судя по документам, покупал ее для них двоих именно Эдуард Лысенко, еще в 2006-м году. То есть эта пара на деньги чиновника ведет общее хозяйство уже долгие годы, не молодожены.

Сегодня Лысенко и Костерина вместе воспитывают двоих детей, они вместе живут, вместе работают (в онлайн-справочниках Костерина упомянута как «специалист ДИТ»), вместе в качестве вип-гостей ходят на различные официальные мероприятия. Но при этом категорически не хотят делать общие селфи для «Социального мониторинга» или хотя бы подавать совместные декларации, узаконив свои отношения.

А что! Тайная жена для организатора цифровой слежки – это ведь так удобно. На нее, например, можно оформить хоть дачу в Европе, хоть гибралтарский оффшор, хоть 175-метровую квартиру в Москве, вроде той, в которой живут Лысенко-младшие. И не надо оправдываться, откуда на такое счастье деньги при скромной зарплате честного чиновника. А следить мы лучше за больными будем: чтобы на деньги от штрафов купить своей жене еще что «побогаче».

Впрочем, Лысенко в мэрии Москвы – не один такой скромник. Таких холостяков там – через одного. И все бедные. Несмотря на то, что, подобно вице-мэру Анастасии Раковой, хорошо одеваются. На многие миллионы.

До 1 августа чиновникам вновь предстоит подать декларации. И если в мэрии Москвы настолько ратуют за честность и открытость, что поощряют открытую слежку, пусть тогда сами эту открытость продемонстрируют. Пусть честно раскроют всех своих тайных жен и мужей и все их имущество в России и за границей. Но что-то подсказывает, что и в этот раз подача положенных отчетностей снова окажется выстрелом вхолостую. И в холостого.

контрольный звонок

По телефону рассказать о связи Лысенко с Костериной в ДИТ отказались, попросив прислать письменный запрос, что «Собеседник» и сделал, обратившись напрямую к чиновнику:

«Перейдя на госслужбу, вы соглашались с соблюдением антикоррупционного законодательства страны и должны были честно декларировать не только свои имущество и доходы, но также имущество и доходы своей жены. Не могли бы вы объяснить, по какой причине вы отказываетесь публично признать своей женой Ларису Костерину? Какую роль она при вас играет и какую занимает должность? Сколько лет вы живете вместе? Какое имущество в России и за рубежом вы оформляете на ее имя, и на какие доходы это приобретено?

Отталкиваясь от стандартов вашего приложения «Социальный мониторинг», мы ждем ответа в течение часа (желательно вместе с вашим семейным селфи). В противном случае наши читатели смогут автоматически признать вас бесчестным чиновником и нарушителем антикоррупционного законодательства».

Через несколько минут сотрудник ДИТ перезвонил и пообещал ответить на вопросы если не в течение часа, то в течение дня. Естественно, обещания никто не сдержал (это же ДИТ, который следит за другими, а не за собой). Соответственно, кем после этого считать Эдуарда Лысенко – порядочным чиновником, который просто выполняет приказы Собянина, или беспринципным жуликом, который обворовывает больных, читатели «Собеседника» пусть решают сами.

С такой должностью – и на свободе

Формально почти треть руководителей столичной мэрии свободны от брачных уз, то есть не декларируют имущество и доходы своих сожителей и сожительниц:

Мэр Москвы Сергей Собянин;

Вице-мэр Максим Ликсутов;

Вице-мэр Анастасия Ракова;

Вице-мэр Наталья Сергунина;

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин;

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова;

Заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Варвара Дмитриева;

Заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Светлана Черникова;

Глава московского «Открытого правительства» Наталья Климова;

Начальник Контрольного управления Елена Присягина;

Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко;

Начальник Управления государственной службы и кадров Павел Малыхин;

Начальник Управления по вопросам региональной безопасности и информационной политики Людмила Гилярова;

Начальник Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Евгений Леонов;

Начальник управления контроля и координации развития транспортного комплекса Татьяна Малашенкова…

Досье

Эдуард Лысенко

Родился 22 января 1975 года в Ярославле. В 1997 году окончил факультет «Информатика и вычислительная техника» Ярославского госуниверситета. Работал в АКБ «СбС-АГРО», АФК «Система» и «Альфа-групп». В 2012 году возглавил Департамент информатизации и связи Правительства Ярославской области, а в 2015 г. назначен вице-губернатором региона. С 2016 г. перешел на работу в Департамент информационных технологий города Москвы, который возглавил два года спустя.

Олег Ролдугин